إيطاليا ستعلّق الرحلات القادمة من بريطانيا بسبب سلالة كورونا الجديدة



سيف اليزيد - ستعلق إيطاليا الرحلات الجوية مع المملكة المتحدة بعد اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد يشتبه بأنها معدية أكثر، في جزء من الأراضي البريطانية، على ما أعلن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو.

وكتب دي مايو على حسابه في فيسبوك: «أطلقت المملكة المتحدة تحذيراً يتعلق بشكل جديد من كوفيد هو نتيجة تحوّل للفيروس. ونحن كحكومة، من واجبنا حماية الإيطاليين ولذلك (...) سنوقع، مع وزير الصحة، مرسوماً يقضي بتعليق الرحلات مع بريطانيا»، لكن لم يحدد موعد بدء تنفيذ هذا الإجراء.

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