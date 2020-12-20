الكويت تسجل 204 إصابات جديدة بفيروس كورونا

سيف اليزيد - أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأحد، تسجيل 204 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 147 ألفاً و979 حالة.

وتم تسجيل 3 حالات وفاة ليصبح مجموع الوفيات حتى اليوم 921.

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