مقتل 5 عسكريين وخطف 35 مدنياً بهجومين جهاديين في نيجيريا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 20 ديسمبر 2020 06:13 مساءً - منذ 42 دقيقة

أفادت مصادر عسكرية نيجيرية عن مقتل خمسة جنود نيجيريين عندما نفّذ متطرفون على ارتباط بتنظيم الدولة الإسلامية كمينا استهدف قافلة عسكرية بينما خُطف 35 مدنيا في هجوم آخر.

وفي التفاصيل، تعرّضت القافلة العسكرية لهجوم في ولاية بورنو شمال شرق البلاد السبت، في المنطقة نفسها حيث استهدف مسلحون قافلة نقل قبل يوم فخطفوا 35 شخصا وقتلوا امرأة.

ومساء السبت، أطلق جهاديون مسلحون براجمات صواريخ النار على قافلة عسكرية في محيط بلدة مافا الواقعة على مسافة 44 كيلومترا من مايدوغوري عاصمة بورنو.