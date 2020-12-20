القضاء الإسباني ينتصر لرجل أعمال مغربي ظهر في فيلم دون علمه

استفاد رجل أعمال مغربي، أخيرا، من تعويض قدره 25 ألف أورو، بعد ظهوره في فيلم “The Accountant”، الصادر عام 2016.
وأوردت صحيفة “الغارديان” البريطانية أن محكمة إسبانية حكمت لصالح رجل الأعمال المغربي ضد شركة الإنتاج Warner Bros، بعد ظهور صورته في الفيلم، الأمر الذي قال إنه تسبب في أضرار له.
وطالب رجل الأعمال في البداية بالحصول على تعويض قدره 250 ألف أورو من شركة الانتاج بداعي أن مكانته الأخلاقية، وأعماله التجارية قد تضررت نتيجة ربطه بالمافيا في فيلم The Accountant، الذي يلعب بطولته النجم الأمريكي بن أفليك.
ويعيش رجل الأعمال المغربي في فالنسيا في إسبانيا، واكتشف ظهوره غير المقصود في الفيلم عن طريق ابنه.
ويعتبر the Accountant، أو “المحاسب” فيلم حركة، وإثارة من إخراج جافين أوكونور، وتأليف بيل دوبوك، وبطولة بن أفليك، وآنا كيندريك، وجي كي سيمونز، وجون بيرنثال، وجيفري تامبور، وجون ليثغو، قصة الفيلم تحكي حياة محاسب في بلدة صغيرة، يعمل كمحاسب إبداعي لمنظمات إجرامية خطيرة.
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