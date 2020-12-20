اختارت منصة “تي سي كاندلر” الفنانة المصرية، ياسمين صبري، ضمن قائمة أجمل 100 وجه في العالم لعام 2020، لتضاف إلى النجوم العرب، المصنفين في قائمة هذه السنة.
وأعلنت المسابقة العالمية اسم ياسمين صابري، بعد إعلانها، سابقا، اسم المدونة، والمؤثرة المغربية، إحسان بنعلوش، والفنانة المغربية الغائبة عن الساحة الفنية لمدة طويلة، حنان لخضر.
وفي القائمة أسماء نجوم ذكور، هم الفلسطيني محمد عساف، والتونسي ظافر العابدين، والأردني ليث أبو جودة.
وتعودت مسابقة “تي سي كاندلر”، لسنوات طويلة إعلان قائمة سنوية لـ100 أفضل وجه في السنة.
كانت هذه تفاصيل خبر ياسمين صابري تنضم إلى المغربيتين إحسان بنعلوش وحنان لخضر في قائمة أجمل وجوه العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.