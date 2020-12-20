هولندا تحظر الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا بعد اكتشاف سلالة جديدة من كورونا

الأحد 20 ديسمبر 2020

قررت السلطات الهولندية، حظر جميع الرحلات الجوية التي تقل مسافرين من المملكة المتحدة اعتباراً من، اليوم الأحد، وحتى الاول من يناير المقبل بعد اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد في جزء من الأراضي البريطانية.



وقالت وزارة الصحة الهولندية في بيان لها "ان سلالة معدية من فيروس كورونا المستجد تنتشر في المملكة المتحدة، ويعتقد أنها تنتشر بسهولة أكبر وأسرع ويصعب اكتشافها".

وأضاف البيان" أن هيئة الصحة العامة الهولندية توصي بأن يكون أي دخول لهذه السلالة من الفيروس، من المملكة المتحدة محدودا قدر الإمكان من خلال التحكم بحركة الركاب من المملكة المتحدة".

واشار، الى إن مجلس الوزراء برئاسة مارك روتي اتخذ قراراً وقائياً بحظر الرحلات الجوية من المملكة المتحدة..داعياً المواطنين الهولنديين إلى تجنب السفر إلا في حالة الضرورة القصوى.

وكان قد اعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إعادة فرض حجر في لندن وجنوب شرق إنكلترا، في محاولة لوقف موجة أخرى من الإصابات منسوبة إلى سلالة جديدة من فيروس كورونا..مشيراً الى أن السلالة الجديدة للفيروس تنتشر بوتيرة سريعة وتفوق بنسبة 70 بالمائة من (كوفيد – 19) الأصلي، لكن تأثيرها أقل خطورة على صحة المصابين.

وقال جونسون" أن إجراءات الحجر الصحي الجديدة المتعلقة بتفشي كورونا في البلاد قد تكون مؤلمة لكنها ضرورية جدا".