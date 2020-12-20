شكرا لقرائتكم خبر عن الهند: تسجيل 26624 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 341 حالة والان مع التفاصيل

الأحد 20 ديسمبر 2020 اعلنت وزارة الصحة ورعاية الاسرة الهندية، اليوم الاحد، عن تسجيل 26624 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ عدد الاصابات 10031223 حالة.

واشارت الوزارة في بيان لها، الى تسجيل 341 وفاة ليرتفع عددالوفيات إلى 145477 حالة.

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