شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان تسجل 648 اصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل

الأحد 20 ديسمبر 2020 أعلنت وزارة الصحة العمانیة، الیوم الاحد، تسجیل 648 اصابة جدیدة بفیروس كورونا، خلال ال24 ساعة الماضیة لیرتفع اجمالي الاصابات الى 127667 حالة.

ونقلت وكالة الانباء العمانیة عن الوزارة القول "ان 119574 حالة قد تماثلت للشفاء فیما بلغ اجمالي وفیات الفیروس 1488 حالة".

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