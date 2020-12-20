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بلجيكا تعلّق الرحلات الجوية وحركة القطارات القادمة من بريطانيا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأحد 20 ديسمبر 2020

ستعلّق بلجيكا الرحلات الجوية وحركة القطارات القادمة من بريطانيا اعتباراً من منتصف ليل الأحد (23,00 ت غ) بعد اكتشاف سلالة جديدة من تنتشر في جزء من الأراضي البريطانية، وفق ما أفاد مسؤول حكومي وكالة فرانس برس.

 

وأوضح رئيس الوزراء الكسندر دو كرو في تصريح للتلفزيون البلجيكي "في ار تي" أن مدة التعليق ستكون 24 ساعة على الأقل.

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