شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تعلق الرحلات الجوية مع بريطانيا بسبب "كورونا المتحور" والان نبدء بالتفاصيل

قررت إيطاليا الانضمام إلى دول أوروبية أخرى في تعليق السفر جوا مع بريطانيا ، حيث تنتشر بسرعة سلالة متحورة من فيروس كورونا في لندن وجنوب شرقى إنجلترا.

وكتب اليوم الأحد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى " فيسبوك " يقول " لقد دقت المملكة المتحدة ناقوس الخطر بشأن شكل جديد من مرض كوفيد يمكن أن يكون نتيجة تحور فيروسي".