شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تعلق الرحلات الجوية مع بريطانيا بسبب "كورونا المتحور" والان نبدء بالتفاصيل
وكتب اليوم الأحد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى " فيسبوك " يقول " لقد دقت المملكة المتحدة ناقوس الخطر بشأن شكل جديد من مرض كوفيد يمكن أن يكون نتيجة تحور فيروسي".
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