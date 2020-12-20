شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اشتباك عنيف.. شرطة نيجيريا تحبط اختطاف تلاميذ والان نبدء بالتفاصيل

أحبطت الشرطة بشمال نيجيريا اليوم الأحد ، محاولة جديدة لخطف تلاميذ مدارس. وكان قد تم خطف ثمانين تلميذا في ولاية "كاتسينا" الليلة الماضية، بينما كانوا عائدين إلى منازلهم من حدث ديني. وقال المتحدث باسم شرطة كاتسينا، جامبو عيسى في بيان إنه تم تلقي نداء استغاثة، بأنه تم خطف تلاميذ من مدرسة إسلامية بقرية ماهوتا. وأضاف عيسى أنه بعد اشتباك عنيف مع الخاطفين، تم تحرير جميع التلاميذ إلى جانب أربعة أشخاص آحرين، تم خطفهم في وقت سابق. وأوضح أنه يجرى البحث عن الخاطفين الهاربين الذين لم تتضح هويتهم.

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