سكان ألبانيا يتحصنون ضد كورونا بحليب الحمير

تيرانا ـ وكالات: مع اشتهاره بأنه غني بالفيتامينات ويعزز جهاز المناعة، تزايد الطلب بشكل كبير على حليب الحمير باهظ الثمن خلال جائحة فيروس كورونا في ألبانيا، إذ يبحث الكثيرون عن منتجات صحية إضافية. وقال إلتون كيكيا البالغ من العمر 37 عاما، والذي يدير مزرعة صغيرة للحمير في قرية بيبر لوكالة الصحافة الفرنسية إن “الطلب على حليب الحمير يرتفع بشكل حاد في ظل العدوى بالفيروسات”. بينما لا أحد يصف الحليب بأنه علاج للفيروس، فإن المتحمسين مقتنعون بإمكانياته الغذائية ـ القريبة من حليب الأم ـ للمساعدة على تقوية مناعة الجسم الطبيعية.

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