حدد وزير النقل ناصر حسين بندر، موعدَ إنجاز قناطر مرور القطار من بغداد إلى الموصل ثم تركيا، فيما أشار إلى وجود خطة لربط ميناء الفاو بتركيا.
وأضاف، أن "الخطة الكبرى هي ربط ميناء الفاو بتركيا، وهذه خطة موجودة، حيث لدينا شركات صينية وتركية وشركات أخرى متقدمة في بناء القناة الجافة".
وأشار بندر، إلى أن "قطارات العراق قديمة وفي عام 2013 تم شراء قطارات من الصين، وسرعة القطار تعتمد على السكك، لذلك هنالك فكرة في حال إنجاز السكة الجديدة سنعمل على شراء قطارات جديدة".
وفيما يخص ميناء الفاو أوضح، أن "التفاوض مع الشركة الصينية ليس تفاوضاً حقيقياً وإنما هو تفاوض استئناس، من أجل الضغط على الشركة الكورية".
ولفت بندر، إلى أن "الشركة الكورية تشغل ما لا يقل عن ألف عامل في بعض المشاريع البسيطة، حيث إنها تعتمد على المقاولين والعمالة المحليين في التجهيز وليس العمل، أما العمل فهم من يقومون به، وهي بذلك تختلف عن الشركة الصينية التي تستخدم عمالتها".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير النقل يحدد موعد إنجاز 'قناطر مرور القطار' من بغداد إلى تركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.