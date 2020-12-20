375 الف دينار تتسبب بخسارة فريق في العراق

رياضة 2020-12-20 | 16:17 1,632 مشاهدة انتهت مباراة فريقي الحرية والجماعة، بخسارة الاول قبل انطلاق المباراة ضمن منافسات دوري الدرجة الاولى العراقي. وقرر الطاقم التحكيمي انهاء المباراة قبل بدايتها لانسحاب فريق الحرية لعدم امتلاكه مبلغ 375,000 الف دينار اجور الطاقم التحكيمي الخاص بالمباراة . وبذلك يعتبر فريق الجامعة فائزاً بنتيجة 3-0، فحسب لوائح مسابقة دوري الدرجة الاولى، فإن الفريق المضيف هو من يومن أجور الحكام.

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