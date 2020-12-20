انتحار طالب في السادس اعدادي داخل منزله بميسان

افاد مصدر امني، الاحد، بان طالبا في السادس اعدادي انتحر داخل منزله في ميسان.
وقال المصدر في حديث لـ السوميرة نيوز، ان "طالبا في السادس اعدادي اقدم اليوم، على الانتحار بعد شنق نفسه داخل منزله في منطقة الحي الجامعي وسط ميسان".
واضاف المصدر ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، ونقلت الجثة الى الطب العدلي".
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