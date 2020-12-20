الداخلية تعلن تفاصيل مقتل شقيقتين في مدينة الصدر

اعلنت وزارة الداخلية، الاحد، عن تفاصيل مقتل شقيقتين في مدينة الصدر شرقي بغداد.
وقال مدير علاقات واعلام الوزارة اللواء سعد معن في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "حادثة قتل فتاتين شقيقتين ضمن مدينة الصدر شرقي بغداد، تمت على يد شقيقهم المخمور".
واضاف ان "القاتل ادى سبب قتله لشقيقتين انه بداعي الشرف"، لافتا الى ان "المعلومات تشير الى ان الحادثة نفذها تحت تأثير الكحول".
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