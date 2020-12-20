الكعبي يُسلّم التعليم ورقة بشأن التعليم الحكومي الخاص

سلم نائب رئيس البرلمان حسن الكعبي، الاحد، وزارة التعليم ورقة مقترحات حول التعليم الحكومي الخاص بهدف بحثها وتطبيق الممكن منها، مشيرا الى ان التعليم الموازي ضرورة وحاجة ملحة.
وقال مكتب الكعبي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي, ترأس اليوم الاحد, اجتماعا موسعا للجنة التعليم العالي النيابية, بحضور الكادر المتقدم لوزارة التعليم والبحث العلمي, لبحث ملف التعليم الحكومي الخاص ( النظام الموازي) ".
واكد الكعبي ان "التعليم الموازي ضرورة وحاجة ملحة, فقد اقر هذا النوع من التعليم بهدف ايجاد فرصة جيدة للطلبة المتفوقين في تحقيق حلمهم ودراسة التخصص الذي يرغبون به وايضا تحقيق رغبة ذويهم بأن يشاهدوا في تحقيق رغبة ابنائهم هدف كبير لهم".
واضاف ان "الكثير من المطالبات والمقترحات وردت الى مجلس النواب عبر مختصين واكاديميين وطلبة وذويهم, يطالبون بتعديل تعليمات التعليم الموازي والمسائي واعادة النظر بالرسوم العالية للمجموعة الطبية, وهنا تم اعداد ورقة تتضمن العديد من المقترحات سنحيلها الى وزارة التعليم بهدف دراستها من قبل اصحاب الشأن انفسهم وبيان مدى امكانية تطبيقها او بعض منها".
وتابع انه "جرى الاتفاق على ضرورة ان تستغل العوائد المالية المتحققة من قطاع التعليم لصالح تطوير مؤسسات التعليم نفسها من توسعات لزيادة الطاقة الاستيعابية وتطوير المختبرات والابنية التعليمية وتمويل اجور المحاضرين من الاساتذة الخارجيين, على ان تكون هذه الرسوم غير مبالغ فيها والتفكير بأن الغاية من هذا النظام ليس ماديا بل اقر لتحقيق حلم ابنائنا الطلبة وحلم ذويهم".
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