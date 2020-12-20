شكرا لقرائتكم خبر عن كابول: مقتل 8.. وبرلماني ينجو من الاغتيال والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - قتل 8 أشخاص على الأقل اليوم (الأحد) في انفجار سيارة ملغومة كانت تستهدف أحد البرلمانيين في العاصمة الأفغانية كابول. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية طارق آريان إن أكثر من 15 آخرين أصيبوا في الهجوم، بينهم عضو مجلس النواب خان محمد وردك، موضحاً أن من بين القتلى والجرحى أطفال ونساء وشيوخ كانوا يسيرون في موقع الانفجار.

وأضاف أن تلك الحصيلة المعلنة للضحايا أولية، مرجحا ارتفاع أعداد الضحايا في ظل وجود جرحى بحالة خطيرة، وأفاد بأن الهجوم وقع بينما كانت سيارة النائب وردك تمر عبر تقاطع في حي خوشال خان في كابول، وتسبب الانفجار في احتراق سيارات مدنية محيطة وألحق أضرارا بالمباني والمتاجر المجاورة.

وكان مسؤولون إقليميون وحلف شمال الأطلسي أكدوا أن 5 صواريخ أطلقت على قاعدة أمريكية رئيسية في أفغانستان (السبت)، لكن لم تقع إصابات. ووفقاً للمتحدثة باسم حاكم ولاية باروان الشمالية حيدة شاهكار فإن الصواريخ أصابت مطار باغرام. وأضافت أنه تم وضع 12 صاروخا في سيارة وأطلق خمسة منها بينما تمكنت الشرطة من إبطال مفعول 7 أخرى.