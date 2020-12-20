شكرا لقرائتكم خبر عن النمسا تعتقل مشتبها به في هجوم فيينا والان مع التفاصيل
وقالت متحدثة باسم الادعاء في فيينا إن السلطات ستسعى للحصول على موافقة قضائية لحبس المتهم البالغ من العمر 26 عاما احتياطيا من أجل التحقيق، مؤكدة بذلك تقريرا لصحيفة «كرونه».
وأضافت المتحدثة: «عثر على آثار من الحمض النووي لهذا الشخص على السلاح»، مضيفة أن مشتبها به آخر اُعتُقل، لكنها لم تكشف تفاصيل.
وكانت الشرطة قتلت مسلحا يبلغ من العمر 20 عاما بالرصاص خلال إطلاقه النار بشكل عشوائي في وسط العاصمة النمساوية في أوائل نوفمبر، ووصفته السلطات بأنه إرهابي. كما اعتقلت النمسا 15 شخصا مرتبطين بالهجوم. وتحقق السلطات الألمانية والسويسرية مع أشخاص تشتبه بأن لهم صلات بالمهاجم.
كانت هذه تفاصيل خبر النمسا تعتقل مشتبها به في هجوم فيينا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.