شكرا لقرائتكم خبر عن تحدث إلى «أليكسا» في أعياد الميلاد.. لترد عليك الملكة إليزابيث والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - من المقرر أن تقدم إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا تهنئة خاصة بمناسبة أعياد الميلاد عبر المساعد الذكي لأمازون «أليكسا»؛ نظراً لإجراءات الحجر المنزلي بسبب تفشي فيروس «كورونا».

وقال إريك كينج مدير «أليكسا» في أوروبا: «بعد عام مملوء بالتحديات، سينتظر ملايين الأشخاص بفارغ الصبر رسالة الملكة في يوم عيد الميلاد؛ عبر أليكسا». وأضاف: «كما فعلنا في عام 2012 بتقديم خطاب الملكة بمناسبة عيد الميلاد على Kindle؛ نأمل أن يتمكن المزيد من الأشخاص من الاستمتاع بكلمات الملكة إليزابيث على أليكسا». ولا يقتصر هذا «الامتياز» على البريطانيين فقط؛ حيث أعلنت شركة «أمازون» أن أي شخص يستخدم برنامج «Amazon Echo» الخاص به على اللغة الإنجليزية؛ سواء كان بريطانياً أو أمريكياً أو أسترالياً أو كندياً أو هندياً؛ سيكون قادراً على الاستماع إلى تهنئة الملكة.

من جهتها ذكرت صحيفة «جارديان» البريطانية أنه إذا كنتَ أحد مستخدمي أليكسا؛ فما عليك سوى إرسال رسالة: أليكسا؛ قم بتشغيل رسالة الملكة الخاصة بالكريسماس Queen's Christmas Day message»، فستسمع فوراً تهنئتك من الملكة. وبسبب تفشي فيروس كورونا؛ من المقرر أن تُمضي الملكة إليزابيث عيد الميلاد هذا العام مع زوجها الأمير فيليب؛ بعد أن اتخذ الزوجان قراراً بالاحتفال وحدهما بدلاً من دعوة العائلة. وستكون هذه المرة الأولى منذ أكثر من 30 عاماً التي يقضي فيها الزوجان عيد الميلاد في قلعة «وندسور» بدلاً من التوجه إلى «ساندرينغهام» في «نورفولك».