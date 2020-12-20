شكرا لقرائتكم خبر عن السباق التمهيدي الثاني لماراثون اليوم الوطني للهجن ينطلق الجمعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

استعداداً لماراثون اليوم الوطني للهجن الذي ينظمه مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث سنوياً، بالتعاون مع نادي دبي لسباقات الهجن، ينطلق السباق التمهيدي الثاني للهجن مسافة 6 كيلومترات، يوم الجمعة المقبل 25 ديسمبر، في الساعة الرابعة في دورة المرموم بدبي.

ويدشن السباق التمهيدي الثاني للهجن المضمار للمرة الأولى وذلك بعد أن شهد السباق التمهيدي الأول بداية الموسم إقبالاً واسعاً من قبل الفئات العمرية المختلفة، وحقق السباق الذي نظمه المركز الموسم الماضي الأهداف المرجوة.

وأشارت سعاد إبراهيم درويش، مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، إلى أن دولة الإمارات تولي اهتماماً كبيراً لسباقات الهجن لكونها أهم الرموز التراثية والتاريخية في الدولة خصوصاً، وباقي دول المنطقة عموماً، كما يستمر المركز بدوره في إطار تحقيق إنشاء المنظومة المتكاملة حول تسليط الضوء على ثقافة الهجن ونشرها حول العالم. وأضافت: هذا الموسم حرص المركز على زيادة عدد السباقات التمهيدية والأشواط وفقاً لفئتين عمريتين، تحت 29 سنة وفوق 30 سنة، ورصدت الجوائز تشجيعاً للمشاركين المواطنين، بهدف تأهيلهم ودعمهم لخوض السباق الرئيسي لماراثون اليوم الوطني للهجن، واستدامة هذه الرياضة الشعبية المرتبطة بالثقافة المحلية، وبأوجه مختلفة.

ويبدأ موسم الرياضات الشعبية مع حلول نسمات أجمل شتاء في العالم، وتتصدر قائمتها سباقات الهجن التي تزخر بها ميادين المرموم، لتعزز من الموروث الشعبي الاجتماعي وقدرة المواطنين على مواكبة تضمير الإبل ورعايتها واستدامتها عبر الأجيال، ويستمر مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في مسيرته لتقديم الدعم لمواطني الدولة في هذا المجال، من خلال السباقات التمهيدية للهجن والماراثون الرئيسي، حيث رُصدت كما في السابق، جوائز نقدية للشوطين في السباق التمهيدي الثاني للهجن بقيمة 50 الف درهم.

وستقام النسخة السادسة من السباق الرئيسي لماراثون اليوم الوطني للهجن يوم 29 يناير القادم، وتبلغ مسافته 11 كيلومتراً.