شكرا لقرائتكم خبر عن «مراس» تعرض الاستحواذ على كامل أسهم «دي إكس بي إنترتينمنتس» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أخطرت شركة «مراس» مجلس إدارة شركة «دي اكس بي إنترتينمنتس» المالكة لـ«دبي باركس»، بنيتها تقديم عرض نقدي مشروط للاستحواذ على نسبة 100% من الأسهم العادية لرأس المال المصدر والمدفوع لشركة «دي اكس بي إي إنترتينمنتس» شريطة استيفاء أو إعفاء شركة «مراس» لبعض الشروط والتي سيتم الاتفاق عليها بين الأطراف. (المزيد من التفاصل لاحقاً)

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