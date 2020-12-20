شكرا لقرائتكم خبر عن نجم مانشستر يونايتد يتوقع فوز فريقه بألقاب كبرى قريباً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم؛ أن فريقه قادر على الفوز بألقاب كبيرة، وأنه يحتاج فقط إلى دفعة أخيرة للاقتراب من أندية الصفوة الأوروبية.

ولم يحرز يونايتد أي لقب منذ 2017 عندما فاز تحت قيادة مدربه السابق البرتغالي جوزيه مورينيو بكأس رابطة المحترفين المحلية، وبالدوري الأوروبي؛ في حين فاز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز آخر مرة في موسم 2012-2013 تحت قيادة مدربه الأسبق أليكس فيرجسون.

وفي ظل قيادة مديره الفني الحالي النرويجي أولي جونار سولشاير؛ تأهل الفريق إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي، وكأس الاتحاد الانجليزي، وكأس الرابطة المحلية في الموسم الماضي، ويقول راشفورد إنه يعتقد أن فريقه بات قريباً من العودة للتتويج من جديد.

وقال راشفورد لاعب منتخب إنجلترا عبر منصة «بودكاست» الخاصة بفريقه: «أعتقد أن فريقنا الحالي قادر على الفوز بالألقاب الكبرى؛ لم نحقق ذلك بعد؛ لكني أشعر بأننا قريبون منه؛ نحتاج فقط إلى الدفعة الأخيرة حتى نصبح فريقاً قادراً على الفوز بالألقاب، والمنافسة على كل شيء»

وأضاف راشفورد: «في المواجهات الكبيرة نكون نداً لأي فريق، ونعرف أن بوسعنا تحقيق الفوز؛ نثق في قدرتنا على الفوز على أرض الملعب؛ سواء في مواجهة ليفربول أو مانشستر سيتي أو باريس سان جيرمان».

ويحتل يونايتد المركز السابع في ترتيب فرق الدوري الإنجليزي العشرين برصيد 23 نقطة من 12 مباراة؛ متخلفاً بفارق ثماني نقاط عن ليفربول المتصدر الذي لعب 14 مباراة، ويعتقد راشفورد أن فريقه يمكنه تقليص الفارق من خلال تحقيق نتائج جيدة خلال فترة الأعياد، ومن المقرر أن سيلتقي مانشستر يونايتد في وقت لاحق من اليوم الأحد مع ليدز يونايتد.

