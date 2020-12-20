لطيفة رأفت تعلن تعافي والدتها من كورونا.. و تزورها بعد شهر من “الفراق القسري”

عبرت الفنانة المغربية لطيفة رأفت عن سعادتها بتعافي والدتها من فيروس كورونا، الذي أبعدها عنها لمدة شهر كامل.

ونشرت رأفت، عبر حسابها، في موقع التواصل الاجتماعي أنستغرام صورة مع والدتها، وهي تقبل يدها، وقالت عنها: “الحمد الله والشكر لله، على الرغم من التعب أجمل إحساس هو زيارتي للميمة الغالية بعد مرور أكثر من شهر”.

وزادت “ديفا” الغناء المغربي: “الحمد الله على نعمة الصحة، الحمد الله لي ربي جمعنا، وأنعم علينا بالشفاء.. الله يحفظكم ويحفظلكم كل عزيز وغالي”.

وظهرت والدة لطيفة رأفت في الصورة، وهي لا تزال واضعة أنبوب التنفس الاصطناعي، على الرغم من مغادرته المستشفى، ما يوضح أنها لا تزال تعاني مضاعفات إصابتها، وتأثيرها في جهازها التنفسي.

وكانت رأفت قد أصيبت بدورها بفيروس كورونا المستجد كوفيد – 19، ورقدت على إثر ذلك لأيام داخل المصحة، التي تعافت داخلها.