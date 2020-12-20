ميناء طنجة المتوسط.. إحباط محاولتين منفصلتين لتهريب 745 كيلوغراما من مخدر الشيرا

تمكنت عناصر الأمن الوطني والجمارك بميناء طنجة المتوسط، أمس السبت، من إحباط محاولتين منفصلتين لتهريب 745 كيلوغراما من مخدر الشيرا على متن شاحنة وسيارة نفعية للنقل الدولي للبضائع مرقمتين بالمغرب.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأحد، أن عمليات المراقبة والتفتيش التي أخضعت لها سيارة نفعية، كانت تستعد للمغادرة على متن رحلة بحرية متوجهة إلى فرنسا، كانت قد أسفرت عن حجز 650 كيلوغراما من مخدر الشيرا مخبأة بعناية ضمن شحنة من مادة السكر، فيما مكنت عملية مراقبة مماثلة لشاحنة خاصة بالنقل الدولي للبضائع من حجز 95 كيلوغراما إضافية من نفس المادة المخدرة، مخبأة ضمن شحنة من المواد الفلاحية.

وأضاف المصدر ذاته أن إجراءات البحث والتحري التي باشرتها عناصر الشرطة مكنت من توقيف سائقي الناقلتين، وهما مواطنان مغربيان يبلغان من العمر على التوالي 33 و40 سنة، مشيرا إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع المتورطين في هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المفترضة وطنيا ودوليا لهذا النشاط الإجرامي.

وأشار إلى أن هذه القضية تندرج في سياق العمليات الأمنية المكثفة والمتواصلة التي تباشرها مختلف المصالح الأمنية، بهدف مكافحة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية

