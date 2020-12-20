طاقم الأكاديمية الجهوية في جهة الداخلة يتعرض إلى حادث سير بعد زيارة الكركرات – التفاصيل

تعرض طاقم الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في جهة الداخلة وادي الذهب، المكلف بالتغطية الداخلية للزيارة الرسمية للوفد، الذي ترأسه سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إلى المعبر الحدودي الكركرات، بالصحراء المغربية، أمس السبت، إلى حادثة سير، خلال طريق عودته إلى مدينة الداخلة.

وذكر بلاغ للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في جهة الداخلة وادي الذهب، اليوم الأحد، أن الحادثة لم تسفر عن أية خسائر بشرية، موضحة، أنه تم نقل أفراد الطاقم، والمكون من خمسة أفراد، إلى مستشفى الحسن الثاني، حيث أجريت لهم الفحوصات اللازمة، وقدمت لهم العلاجات الضرورية.

وأضافت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في جهة الداخلة وادي الذهب، أنه تم السماح لأربع حالات بمغادرة المستشفى المذكور بعد استقرار وضعيتهم الصحية، في حين لاتزال حالة واحدة تتلقى العلاج.

