100 عامل منجمي يفضون اعتصامهم تحت الأرض.. ولقاءات تفاوضية بعد أيام

أعلن عمال جبال عوام بالشركة المنجمية “تويسيت”، اليوم الأحد، عن فضهم الاعتصام، الذي خاضوه، منذ 9 أيام متواصلة، بعد اعتصام ما يقارب 100 عامل على عمق 700 متر تحت الأرض.

وفي السياق ذاته، كشف الاتحاد المغربي للشغل أن لقاءً تفاوضيا سيعقد، يوم الخميس الـ24 من دجنبر الجاري، بشأن قضية اعتصام عمال جبل عوام بمريرت إقليم خنيفرة، وذلك بحضور الرئيس المدير العام للشركة المنجمية، ووفد من الأمانة الوطنية بتفويض، ونيابة عن الأمين العام للاتحاد، بالإضافة إلى أعضاء المكتب النقابي لعمال الشركة، والكاتب الجهوي للاتحاد في خنيفرة.

وأضاف الاتحاد نفسه، عبر في بيان له، توصل “اليوم24” بنسخة منه، أن “هذا اللقاء التفاوضي الأول سيكون كانطلاقة للدارسة، والاستجابة للملف المطلبي لعمال جبل عوام من زيادة في الأجور، بالإضافة إلى زيادة في التعويضات إلى آخره من النقط المطلبية”.

وكان ممثلو العمال قد أدانوا، في وقت سابق، ما وصفوه “بالموقف المتعنت للإدارة، والمتفرج لوزارة الطاقة والمعادن والسلطات المحلية”، محملين مسؤولية “أرواح وصحة المعتصمين داخل المنجم لإدارة الشركة، ولوزارة الطاقة والمعادن، والسلطات المحلية”.

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