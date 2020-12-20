أعلن عمال جبال عوام بالشركة المنجمية “تويسيت”، اليوم الأحد، عن فضهم الاعتصام، الذي خاضوه، منذ 9 أيام متواصلة، بعد اعتصام ما يقارب 100 عامل على عمق 700 متر تحت الأرض.
وفي السياق ذاته، كشف الاتحاد المغربي للشغل أن لقاءً تفاوضيا سيعقد، يوم الخميس الـ24 من دجنبر الجاري، بشأن قضية اعتصام عمال جبل عوام بمريرت إقليم خنيفرة، وذلك بحضور الرئيس المدير العام للشركة المنجمية، ووفد من الأمانة الوطنية بتفويض، ونيابة عن الأمين العام للاتحاد، بالإضافة إلى أعضاء المكتب النقابي لعمال الشركة، والكاتب الجهوي للاتحاد في خنيفرة.
وأضاف الاتحاد نفسه، عبر في بيان له، توصل “اليوم24” بنسخة منه، أن “هذا اللقاء التفاوضي الأول سيكون كانطلاقة للدارسة، والاستجابة للملف المطلبي لعمال جبل عوام من زيادة في الأجور، بالإضافة إلى زيادة في التعويضات إلى آخره من النقط المطلبية”.
وكان ممثلو العمال قد أدانوا، في وقت سابق، ما وصفوه “بالموقف المتعنت للإدارة، والمتفرج لوزارة الطاقة والمعادن والسلطات المحلية”، محملين مسؤولية “أرواح وصحة المعتصمين داخل المنجم لإدارة الشركة، ولوزارة الطاقة والمعادن، والسلطات المحلية”.
.
كانت هذه تفاصيل خبر 100 عامل منجمي يفضون اعتصامهم تحت الأرض.. ولقاءات تفاوضية بعد أيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.