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الإعلان عن وفاة وزير الدفاع الكويتي السابق الشيخ ناصر الصباح

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأحد 20 ديسمبر 2020

توفي وزير الدفاع الكويتي السابق الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح عن عمر ناهز 72 عاما بعد صراع مع المرض.

 

والوزير الراحل هو الابن الأكبر للأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الذي توفي  في سبتمبر الماضي.

 

وتولى الشيخ ناصر الصباح وزارة الدفاع في العام 2017

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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