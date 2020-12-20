شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن بعد بريطانيا.. سلالة كورونا المتحورة تطل في 3 دول والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- المناطق - وكالات

يبدو أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا الأشد عدوى من الفيروس الأصلي بدأت تظهر بشكل أوضح في 3 دول أخرى بعد بريطانيا.

فعلى الرغم من استبشار العالم خيرا باحتمال نهاية الحرب مع الوباء مع انطلاق حملات التلقيح ضد الفيروس المستجد، أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الأحد، رصد تفشي السلالة الجديدة في كل من الدنمارك وهولندا وأستراليا.

وأوضحت ماريا فان كيرخوف، وهي خبيرة أميركية متخصصة في الأمراض الطارئة المعدية ضمن برنامج الطوارئ الصحية والمدينة التقنية لمواجهة جائحة كورونا في المنظمة الأممية، في حديث لهيئة الإذاعية البريطانية أن تلك الدول التي تشهد طفرات في سلالة الفيروس الجديدة هي الدنمارك وهولندا وكذلك أستراليا حيث سجلت حالة إصابة واحدة فقط حتى الآن.

معلومات عن السلالة الجديدة

وكانت المنظمة العالمية أعلنت مساء أمس، أنها تنسق مع السلطات البريطانية المعنية من أجل التحقق وأخذ المزيد من المعلومات حول الفيروس المتحور مؤخراً والذي ظهر في البلاد خلال الأسبوعين الماضيين.

هذا وتم التعرف على التحور الجديد من الفيروس بعد زيادة في حالات الإصابة بهذا النوع بشكل كبير في البلاد، وأُطلق عليه اسم “VUI – 202012/01” .

وفي وقت سابق اليوم، أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، أن القيود الجديدة الأشد صرامة التي فُرضت في لندن وجنوب شرق إنجلترا قد تستمر لبعض الوقت، قائلا إنه من الصعب جدا السيطرة على السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي ظهرت في البلاد.

وعندما سُئل في مقابلة تلفزيونية عما إذا كان ينبغي لمن يعيشون تحت قيود المستوى الرابع الصارمة أن يتوقعوا استمرارها لبعض الوقت، قال هانكوك “نحتاج حقا للسيطرة على الوضع. أمامنا طريق طويل للتعامل مع الأمر، وبالأساس علينا توزيع اللقاح لإبقاء الناس في أمان”.

كما أضاف “نظرا لسرعة انتشار هذه السلالة الجديدة، سيكون من الصعب جدا الإبقاء عليها تحت السيطرة حتى نوزع اللقاح”.

يذكر أن بريطانيا شهدت خلال الأسبوعين الماضيين ارتفاعا كبيرا في الإصابات بالفيروس التاجي، ليتبين لاحقا أن السلالة الجديدة التي ظهرت أكثر عدوى من الأصلية بـ 70 مرة.