شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تسجل 204 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت الكويت 204 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 147979 حالة، في حين تم تسجيل 3 حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 921 حالة. وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 60 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد 19) ولازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 3132 حالة. وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 285 إصابة في الساعات الـ24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 143926 حالة.

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