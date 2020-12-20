قرر مجلس الوزراء، الاحد، تخفيض اجور الموازين الجسرية العاملة في المنافذ الحدودية. جاء ذلك خلال الجلسة الثلاثين للمجلس المنعقدة بتاريخ 15/12/2020، حيث وافق على تخفيض أجور الموازين الجسرية العاملة في المنافذ الحدودية من مبلغ مقداره (10000) آلاف دينار للطن الواحد جاء ذلك خلال الجلسة الثلاثين للمجلس المنعقدة بتاريخ 15/12/2020، حيث وافق على تخفيض أجور الموازين الجسرية العاملة في المنافذ الحدودية من مبلغ مقداره (10000) آلاف دينار للطن الواحد ليصبح مقدار المبلغ فقط خمسة آلاف دينار مقطوعة للمركبة بشكل كامل.

كانت هذه تفاصيل خبر مجلس الوزراء يخفض اجور الموازين الجسرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.