شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام الشيوخ يؤكد أهمية التزام العاملين بمدونة السلوك البرلمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المستشار محمود عتمان أمين عام مجلس الشيوخ، أهمية التطوير والارتقاء بمستوى أداء موظفى الأمانة العامة للمجلس واستمرار تحفيزهم على التدرج صعودًا بمستواهم الوظيفى، وإتاحة كل الوسائل والامكانيات من ورش العمل ودورات تدريبية وتأهيلية.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها المستشار محمود عتمان للعاملين بالمجلس خلال تدشين البرنامج التدريبى لتنمية مهارات العاملين بقطاع اللجان تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ.

وشدد عتمان، على حرص رئيس المجلس على تقديم الدعم والمساندة اللازمين لتطوير مهاراتهم وقدراتهم الوظيفية والعملية، منوها إلى ضرورة التزام العاملين بالمجلس بمدونة السلوك البرلماني.

وشهد اليوم الأحد، انطلاق أولى أيام البرنامج التدريبى لجميع العاملين بمجلس الشيوخ، لتنمية مهاراتهم البرلمانية وتعريفهم بالمجلس ومكوناته.

ومن المتوقع أن يستمر البرنامج التدريبى لمدة أسبوع، بهدف تنمية مهارات العاملين بقطاع اللجان بالمجلس ويشمل لمحة تعريفية عن المجلس واختصاصاته واجهزته البرلمانية ودور اللجان النوعية به واختصاصاتها فى اللائحة

كما يشمل البرنامج لمحة عن انتخابات هيئة مكتب اللجان والأدوات الرقابية التشريعية والضوابط الفنية لإعداد التقارير البرلمانية.

ويجرى هذا البرنامج وسط إجراءات احترازية ووقائية مكثفة، وفى مقدمتها تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي.