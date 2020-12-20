مسام يعلن نزع 4468 لغماً حوثياً وذخائر غير منفجرة منذ بداية ديسمبر الجاري

الأحد 20 ديسمبر 2020

أعلنت غرفة عمليات المشروع السعودي "مسام" لنزع الألغام في اليمن، اليوم الأحد 20 ديسمبر/كانون الأول 2020م، عن تمكن فرق المشروع منذ 28 نوفمبر الماضي ولغاية يوم 18 ديسمبر الجاري من نزع 4468 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة.



وذكرت غرفة عمليات مشروع مسام، في تصريح لمكتب مسام الإعلامي، أن فرق المشروع نزعت خلال الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر 1346 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة.

وبينت غرفة عمليات مسام، أن فرق المشروع نزعت خلال الأسبوع الثالث من هذا الشهر 1136 ذخيرة غير منفجرة و4 عبوات ناسفة، بالإضافة إلى نزع 180 لغماً مضاداً للدبابات و26 لغماً مضاداً للأفراد.

وأضافت غرفة عمليات المشروع، أن الفرق الميدانية تمكنت خلال الأسبوع الثالث من هذا الشهر من تطهير 255701 مترا مربعا من الأراضي اليمنية، موضحةً أن مجموع ما تم تطهيره من أراضي منذ يوم 28 نوفمبر الماضي ولغاية الآن بلغ 877203 متراً مربعا.

ولفتت غرفة عمليات "مسام"، أن المساحة الإجمالية التي قامت فرق مسام بتطهيرها منذ انطلاقة المشروع ولغاية 18 ديسمبر الجاري بلغت 17560859 مترا مربعا من الأراضي اليمنية.

من ناحية أكد "أسامة القصيبي" مدير عام مشروع "مسام"، أن فرق مسام نزعت منذ انطلاقة المشروع ولغاية الآن 205853 لغما وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة.

وبين "القصيبي"، أن فرق المشروع نزعت منذ انطلاقة المشروع ولغاية يوم 18 ديسمبر الجاري 137675 ذخيرة غير منفجرة، مضيفاً إلى أنها نزعت حتى الآن 59843 لغماً مضاداً للدبابات و2536 لغماً مضاداً للأفراد.

ويواصل المشروع السعودي "مسام"، من عمليات نزع وإتلاف وتفجير الألغام، في العديد من المناطق اليمنية، التي كانت مليشيا الحوثي قد فخخت الأرض بها، قبل أن يتم دحرها.

بالمقابل تواصل مليشيا الحوثي الإرهابية، الذراع الإيرانية في اليمن، من زراعة الألغام في الطرق والممرات والأحياء السكنية، أغلبها كان في مديريات الساحل الغربي، ما شكلت تهديداً حقيقياً يؤرق حياة المدنيين، خصوصاً بعد سقوط عشرات المدنيين بين شهيد وجريح، بعضهم أصيبوا بإعاقات مستديمة.