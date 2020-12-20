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شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي: إعلان الحكومة اليمنية خطوة إيجابية نحو حل سياسي شامل والان مع التفاصيل
الأحد 20 ديسمبر 2020
قال الاتحاد الأوروبي، في وقت متأخر من مساء أمس السبت، إن الإعلان عن الحكومة الجديدة، خطوة إيجابية نحو حل سياسي شامل للبلاد.
وذكر في بيان له أن الحكومة الجديدة أمام مهام صعبة وتحتاج إلى اتخاذ قرارات هامة وشجاعة من أجل اليمن، وجميع افراد الشعب اليمني.
وتابع من هذا المهام، سيكون من المهم وجود المزيد من النساء اليمنيات في المناصب السياسية والمشاركة الفعالة للمرأة في الحكم.
وقال إنه يقدر جهود التنسيق التي تبذلها المملكة العربية السعودية، ويحث جميع الاطراف على ضمان التنفيذ السريع والكامل لجميع بنود اتفاق الرياض.
وبين أن الإتحاد الأوروبي يلتزم بسيادة اليمن واستقلاله وسلامة أراضيه، وسيواصل دعم الجهود الرامية إلى التوصل لحل سلمي للصراع.
وأكد أن الإتحاد يشجع جميع أطراف النزاع على الانخراط بشكل بناء مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة للتوصل لوقف شامل لإطلاق النار في كافة ارجاء البلاد واستئناف المحادثات السياسية
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