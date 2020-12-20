شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الصومالي يعتقل قياديين من حركة "الشباب" الإرهابية والان نبدء بالتفاصيل
اعتقلت القوات الصومالية قياديين بارزين من حركة "الشباب" الإرهابية في عملية عسكرية بمحافظة شبيلى السفلى جنوب الصومال.
وأوضحت وكالة الأنباء الصومالية اليوم أن "القياديين المعتقلينِ هما المسؤولان عن الأموال التي جمعت إجبارياً من المدنيين"، مضيفة أن القوات الخاصة الصومالية نفذت العملية العسكرية "المخططة" في عدة مناطق تابعة لمحافظة شبيلي السفلي.
مما يذكر أن الجيش الصومالي قد كثف في الآونة الأخيرة من عملياته العسكرية الرامية إلى القضاء على فلول حركة "الشباب" الإرهابية التي تسيطر على جزء كبير من جنوب الصومال ووسطه.
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