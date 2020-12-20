شكرا لقرائتكم خبر عن "منظمة الصحة" تحذر : فيروس كورونا جديد يظهر في 4 دول والان نبدء بالتفاصيل

قالت منظمة الصحة العالمية إن السلالة الجديدة من فيروس كورونا ظهرت أيضا في الدنمارك وهولندا وأستراليا، بعد أن تم تسجيلها في بريطانيا.

وكان وزير الصحة البريطاني مات هانكوك أكد أنه "من الصعب جدا السيطرة على السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي ظهرت في البلاد" ، مشيرا إلى أن القيود الجديدة الأشد صرامة التي فُرضت في لندن وجنوب شرق إنجلترا قد تستمر لبعض الوقت، قائلا إن

وأضاف "نظرا لسرعة انتشار هذه السلالة الجديدة، سيكون من الصعب جدا الإبقاء عليها تحت السيطرة حتى نوزع اللقاح".