شكرا لقرائتكم خبر عن 140 أسيرا فلسطينيا أصيبوا بفيروس "كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

قال المستشار الإعلامي لهيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين حسن عبد ربه، إن عدد الإصابات الإجمالي بفيروس "كورونا" للأسرى بلغ 140، آخرهم الأسير أحمد أبو سرية من جنين، مضيفًا أن مصلحة سجون الاحتلال أغلقت قسم 18 في سجن النقب للاشتباه بإصابة أحد الأسرى بـ"كورونا" .

وأكد عبد ربه، في تصريح له اليوم، أن المجتمع الدولي عليه مسؤولية أخلاقية استنادا إلى اتفاقية جنيف الرابعة بتحمل سلطات الاحتلال المسؤولية تجاه حياة وصحة الأسرى، مطالبا المؤسسات الحقوقية الدولية بالتدخل لإنقاذ حياة الأسرى في سجون الاحتلال.