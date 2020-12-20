شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع ضحايا انفجار سيارة مفخخة في كابول إلى 9 قتلى والان نبدء بالتفاصيل

ذكر وزير الداخلية الأفغاني، مسعود أندار بيسعيد أن تسعة مدنيين قتلوا في انفجار سيارة مفخخة في كابول اليوم الأحد، بالإضافة الى 20 آخرين على الأقل أصيبوا في الحادث، الذي وقع في منطقة الشرطة الخامسة بالمدينة.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الداخلية، فردوس فارامارز إن نيران اشتعلت في ثلاث مركبات بالمنطقة، غير أنه لم يتضح ما إذا كان الانفجار هو السبب.

واستهدف الانفجار سيارة حاجي خان محمد وردك، عضو البرلمان عن كابول. ونجا وردك من الهجوم.