بشار رسن يودع زملاءه ويستعد لتجربته الجديدة (فيديو)

رياضة 2020-12-20 | 13:06 1,173 مشاهدة ودع نجم المنتخب الوطني بكرة القدم بشار رسن، زملاءه في فريق بيرسبوليس الايراني. ونشر الموقع الرسمي للنادي مقطع فيديو لبشار وهو يعانق زملائه للمرة الاخيرة بعدما انتهى مشواره مع الفريق الايراني. وخاض رسن نهائي دوري ابطال آسيا لمرتين مع بيرسبوليس في ثلاث سنوات. ويستعد رسن للتوقيع لفريق قطر القطري خلال الايام المقبلة بعد انتهاء عقده مع بيرسبوليس. » انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

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