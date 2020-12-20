مقتل وإصابة 8 إثر انفجار بمحيط مسجد في أديس أبابا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت مفوضية شرطة أديس أبابا ، اليوم الأحد مقتل 3 وإصابة 5 في انفجار قنبلة يدوية بمحيط أحد المساجد في العاصمة الإثيوبية.

وقال ألمايهو أيالقبت، مدير شرطة التحقيقات الخاصة والجرائم المنظمة بأديس أبابا، إن انفجار قنبلة يدوية وقع خلف مسجد بمنطقة لدتا وسط العاصمة أسفر عن مقتل 3 أشخاص من الذين بلا مأوى في الشوارع وإصابة خمس آخرين.

وأضاف في بيان أن القنبلة اليدوية كانت في ساحة خلف المسجد حيث تم وضعها من قبل مجهولين ، مشيرا إلى أن التحقيقات جارية وستعلن الشرطة النتائج لاحقا.

ولم تلقي الشرطة الإثيوبية بالمسؤولية على أي جهة، غير أنها سبق وأن حذرت الشهر الماضي من وقوع عمليات انتحارية قد تشنها خلايا نائمة لجبهة تحرير تجراي بالعاصمة ومدن أخرى، وذلك على خلفية الهزيمة التي ألحقها الجيش بمليشيات الجبهة ودخوله مدينة مقلي حاضرة الإقليم.

ومطلع الشهر الحالي كانت قنبلة يدوية، قد انفجرت ، بالقرب من مطار أديس أبابا الدولي، فيما تم تفكيك أخرى وسط العاصمة قبل أن تنفجر.