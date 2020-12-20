آبي أحمد وحمدوك يبحثان الحدود والعلاقات الثنائية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - التقى رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، اليوم الأحد، نظيره السوداني عبدالله حمدوك، وبحثا العلاقات الثنائية والأوضاع الثنائية الراهنة .

وقال آبي أحمد في تغريدة له على حسابه بـ"تويتر": "التقيت رئيس الوزراء السوداني حمدوك لمناقشة القضايا الثنائية كمتابعة لاجتماعنا الأخير في أديس أبابا."



كما تطرق اللقاء لأجندة قمة "إيجاد" التي ستنعقد اليوم في جيبوتي، برئاسة حمدوك الذي تتولى بلاده رئاسة الدورة الحالية للمنظمة الأفريقية.

وتناولا أيضا انعقاد اللجنة العليا للحدود بين إثيوبيا والسودان، والتي ستلتئم بعد غد الثلاثاء.

والأسبوع الماضي، أجرى رئيس الوزراء السوداني زيارة قصيرة إلى أديس أبابا، التقى خلالها آبي أحمد، وأجرى محادثات تطرقت للقضايا الراهنة على صعيد المنطقة، والعلاقات بين البلدين.

زيارة جاءت بعد أيام من انتهاء العملية العسكرية التي شنتها القوات الفيدرالية على إقليم تجراي، ونزوح آلاف الإثيوبيين إلى الجار السودان الذي يعاني من أوضاع اقتصادية صعبة.

وقبل أيام، قُتل أربعة جنود سودانيين بينهم ضابط وأصيب 27 بجروح، إثر كمين تعرضت له قوة من الجيش على يد "مليشيات إثيوبية" على الحدود مع إثيوبيا، أعقبه إرسال الخرطوم تعزيزات عسكرية للمنطقة، وفق وسائل إعلام محلية.

في المقابل، أكد رئيس الوزراء الإثيوبي أن الروابط التي تجمع بلاده والسودان "لن تكسرها"، مثل الأحداث الحدودية الأخيرة بين البلدين.