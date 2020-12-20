شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد نجل أمير الكويت الراحل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - توفي الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح وزير الدفاع الكويتي السابق ونجل أمير الكويت الراحل، عن عمر يناهز 72 عاما، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية.



ولم تكتمل ثلاثة شهور على وفاة والده الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد جابر الصباح، حتى رحل الابن بعد صراع طويل مع المرض.

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