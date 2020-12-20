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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصحة العالمية: سلالة كورونا الجديدة ظهرت في الدنمارك وهولندا وأستراليا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت منظمة الصحة العالمية أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا ظهرت أيضا في الدنمارك وهولندا وأستراليا.
وصدمت بريطانيا العالم وأعلنت خروج السلالة الجديدة من كورونا عن السيطرة حيث أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك أن تفشي السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي تم اكتشافها مؤخرا في البلاد خرج عن السيطرة ويجب ردعه من خلال اعتماد التباعد الاجتماعي المشدد.
وصرح هانكوك، في كلمة ألقاها اليوم الأحد، بأن تشديد القيود المفروضة لردع تفشي الفيروس في العاصمة لندن وجنوب شرقي إنجلترا حتى الدرجة الرابعة (وهي الأكثر صرامة) قبيل عيد الميلاد جاء بسبب خروج تفشي السلالة الجديدة من السيطرة، مشددا على ضرورة اعتماد التباعد الاجتماعي المشدد بهدف احتواء الأزمة.
وقال الوزير إنه كان من واجب السلطات اتخاذ إجراءات بعد ورود المعلومات عن السلالة الجديدة، مشيرا إلى أن وعود الحكومة بشأن تخفيف القيود خلال عطلة عيد الميلاد ورأس السنة جاءت قبل ظهور هذا التحدي الجديد واضطرت الحكومة إلى التراجع عنها.
ولفت هانكوك إلى أنه سيكون من الصعب للغاية السيطرة على تفشي السلالة الجديدة ما لم يتم توزيع اللقاح ضد كورونا على نطاق واسع في البلاد.
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