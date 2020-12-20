شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تسجل 28 ألفاً و948 إصابة جديدة بـ«كورونا» و511 وفاة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (موسكو-رويترز) سجلت روسيا 28948 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، الأحد، بينها 7263 حالة في موسكو ليرتفع الإجمالي إلى مليونين و848377. كما سجلت السلطات 511 وفاة في الأربع والعشرين ساعة الماضية ليقفز إجمالي الوفيات في البلاد منذ بدء الجائحة إلى 50858 وفاة.

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