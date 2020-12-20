شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا: سلالة «كورونا» الجديدة خرجت عن السيطرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (لندن-رويترز) أشار وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، الأحد، إلى أن القيود الجديدة الأشد صرامة التي فُرضت في لندن وجنوب شرقي إنجلترا قد تستمر لبعض الوقت، قائلاً إن من الصعب جداً السيطرة على السلالة الجديدة من فيروس «كورونا» التي ظهرت في البلاد.

وعندما سُئل، عما إذا كان ينبغي لمن يعيشون تحت قيود المستوى الرابع الصارمة أن يتوقعوا استمرارها لبعض الوقت، قال هانكوك «نحتاج حقاً للسيطرة على الوضع... أمامنا طريق طويل للتعامل مع الأمر، وبالأساس علينا توزيع اللقاح لإبقاء الناس في أمان». وأضاف: «نظراً لسرعة انتشار هذه السلالة الجديدة، سيكون من الصعب جداً الإبقاء عليها تحت السيطرة حتى نوزع اللقاح».

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