شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 9 في كابول بانفجار استهدف نائباً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (كابول-رويترز) قال مسؤولون إن ما لا يقل عن تسعة أشخاص لقوا حتفهم جراء تفجير سيارة ملغومة في العاصمة الأفغانية كابول كان يستهدف نائباً بالبرلمان.

وقال وزير الداخلية مسعود أندرابي إن النائب خان محمد وردك نجا من الانفجار لكنه من بين 20 شخصاً أصيبوا منهم نساء وأطفال.وأضاف أنه لم يتبين بعد ما إذا كانت المتفجرات زُرعت في سيارة متوقفة في طريق النائب أم أن انتحارياً كان يقود السيارة الملغومة. ولم تعلن أي جهة المسؤولية عن الانفجار.

وشهدت أفغانستان زيادة بالغة في العنف خلال الأسابيع القليلة الماضية، خاصة التفجيرات، في وقت تجري فيه الحكومة وحركة «طالبان» محادثات لإنهاء الحرب المستمرة في البلاد منذ نحو 20 عاما.

ووردت أنباء، الأحد، أيضاً عن وقوع انفجارات منفصلة في أقاليم لوجار وننكرهار وهلمند وبدخشان ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين وقوات الأمن. ولقي ما لا يقل عن 15 مدنياً حتفهم في هجوم يُشتبه في أنه نجم عن انفجار عربة تُجر باليد (ريكشو) في إقليم غزنة بوسط البلاد يوم الجمعة.