شكرا لقرائتكم خبر عن «بيت الخير» تنفق 52 مليوناً على الدعم الغذائي للمحتاجين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت «بيت الخير» أن الدعم الغذائي للأسر المتعففة والأقل دخلاً والعمال المقيمين بلغ في 2020 أكثر من 52 مليون درهم، استفاد منها 3,2 مليون فرد، و36,276 أسرة، وذلك ضمن مشروع «الطعام للجميع» الذي حقق طفرة في عطائه وأدائه خلال أزمة كورونا، والذي بلغت قيمة الإنفاق عليه 23 مليون درهم.

جاء توزيع 3,2 مليون وجبة غذائية، ضمن حملة «10 ملايين وجبة» التي أطلقتها سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله»، وتم توزيعها ضمن شروط الصحة والسلامة على العمال المحجورين والفئات المتضررة وعلى سكنات العمال المقيمين في 80 موقعاً في إمارات دبي والفجيرة ورأس الخيمة وعجمان والشارقة وأم القيوين.

تأتي مشاريع الدعم الغذائي في «بيت الخير» ضمن برنامج «فرحة» الذي يركز على إسعاد الأسر والفئات الأقل دخلاً، كدعم إضافي لها في المناسبات والأزمات، مثل مشروع المير الرمضاني، الذي وزع هذا العام 19,200 أسرة، بقيمة 13,5 مليون درهم، وتوزيع زكاة الفطر على 700 أسرة، بقيمة 1,4 مليون درهم، ومشروع الأضاحي بقيمة 1,3على 4,891 أسرة، بالإضافة لمشروع المواد الغذائية العينية، الذي قدم الدعم الغذائي لعدد 9000 أسرة، بقيمة 6 ملايين درهم، ومشروع «نُسُك» لتوزيع العقائق والنذور على 1976 أسرة، بقيمة 233,800 درهم، ليبلغ مجموع الدعم الغذائي للأسر 52,008,928 درهم، ومن ضمنها مشروع الدعم الغذائي الشهري، الذي يدعم 507 أسر، شهرياً بقيمة إجمالية بلغت 6,4 مليون درهم.