شكرا لقرائتكم خبر عن 20 قارباً تتنافس في كأس آل مكتوم للتجديف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يتنافس 20 قارباً في كأس آل مكتوم في نسختها الرابعة والعشرين والتي تعد أغلى بطولات قوارب التجديف المحلية 30 قدماً وينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية يوم الجمعة المقبل ضمن روزنامة السباقات البحرية في الموسم الرياضي 2020-2021.

وأعلن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية أسماء القوارب المشاركة في السباق الكبير مبكراً على ضوء ما أسفرت عنه نتائج سباقي الجولتين الأولى والثانية من بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً والمؤهلتين إلى (شوط النخبة) في الكأس الأغلى.

وتصدر الترتيب العام وللعام الثالث على التوالي القارب «عمان 44» التابع لوزارة الثقافة والشباب والرياضة في سلطنة عمان الشقيقة وبقيادة النوخذة حميد سالم البحري بعد فوزه وبجدارة في بالمركز الأول في الجولتين الأولى والثانية لينفرد بالقمة برصيد (نقطتين).

وجاء في المركز الثاني للترتيب العام لبطولة دبي 2020-2021 القارب «أساس 39» لمالكه خليفة راشد بن شاهين وبقيادة النوخذة بدر عبدالحكيم بن ثاني والذي كان منافساً قوياً على القمة بأدائه القوي واستحق المنافسة على القمة بعد احتلاله المركز الثاني مرتين في الجولتين الأولى والثانية ليجمع 4 نقاط.

واحتل المركز الثالث في الترتيب العام لبطولة دبي القارب البحريني «فيكتوريوس 53» لمالكه الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وبقيادة النوخذة عبدالله خليفة الحدي والذي جمع 4 نقاط أيضاً بالفوز بالمركز الأول في الجولة الأولى والحصول على المركز الثالث في الجولة الثانية.

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