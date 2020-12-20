لجنة عليا لإدارة برنامج الشيخة فاطمة للتميز والذكاء المجتمعي

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدرت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، قراراً بتشكيل اللجنة العليا لبرنامج «سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي» برئاسة سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي.

وتضم اللجنة الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع نائبا للرئيس. كما تضم في عضويتها حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم وحصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع وجبر محمد غانم السويدي مدير عام ديوان ولي العهد واللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام القيادة العامة لشرطة أبوظبي وعبدالله عبدالعالي الحميدان أمين عام مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم ومريم عيد المهيري مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي ومريم محمد الرميثي مدير عام المؤسسة التنمية الأسرية وعوشة سالم السويدي مطور رئيسي أول للجوائز المؤسسية في مؤسسة التنمية الأسرية.

وتشمل مسؤوليات اللجنة العليا المكلفة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الإشراف العام على برنامج سموها للتميز والذكاء المجتمعي ورسم سياساته واعتماد خطة عمله، واعتماد الموازنة السنوية وتحديد أوجه الصرف على نشاطات البرنامج والجوائز التابعة له وفقاً للميزانية المعتمدة، إضافة إلى إطلاق البرنامج الزمني للدورة الجديدة ومتابعة الأداء العام واعتماد أسماء أعضاء لجنة التحكيم وفريق التقييم والاجتماع بهم للاطلاع على التقارير النهائية للمرشحين، وأيضاً اعتماد النتائج النهائية للفائزين تمهيداً لرفعها للرئيسة الأعلى، وأخيراً الاطلاع على الخطط التطويرية والتقرير النهائي.



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