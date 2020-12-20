شكرا لقرائتكم خبر عن بدور المطيري تنضم لإدارة نادي العروبة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: ”الخليج 365”

بتوجيهات الشيخ صالح بن محمد الشرقي راعي الحركة الرياضية في الفجيرة، تقرر إضافة بدور سعيد المطيري لمجلس إدارة نادي العروبة لمتابعة الأنشطة النسائية في النادي وتفعيل دور المرأة في الحركة الرياضية بالإمارة والمنطقة الشرقية.

ورحب علي بن عباد رئيس مجلس إدارة نادي العروبة بالعضوة الجديدة، مؤكداً أنها إضافة قوية خاصة في ظل توجهات النادي نحو توسيع قاعدة المشاركة في النشاط النسائي القائم بالنادي والذي يعد مفخرة لأبناء المنطقة من الجنسين، لاسيما فيما يتعلق بمنشط كرة الطاولة والنتائج المشرفة التي يحققها فريق النادي من البنات خلال المسابقات فضلاً عن رفد المنتخب الوطني بخمس لاعبات أعطى وجودهن نقلة إيجابية للفريق الإماراتي، موجهاً الشكر لحاكم الفجيرة وولي عهده والشيخ صالح الشرقي لدعمهم المستمر للنادي ومتابعتهم الحثيثة للرقي بالحركة الرياضية.

يذكر أن بدور المطيري تعد المرأة الأولى التي تخوض تجربة العمل في إدارات الأندية الرياضية التي تعتبر كرة القدم نشاطها الرئيسي بالفجيرة والمنطقة الشرقية.

كانت هذه تفاصيل خبر بدور المطيري تنضم لإدارة نادي العروبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.